Centrum Medyczne ENEL-MED stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Centrum Medyczne ENEL-MED gab am 23.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,23 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centrum Medyczne ENEL-MED -0,090 PLN je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 243,5 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Centrum Medyczne ENEL-MED einen Umsatz von 208,7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at