Centrum Medyczne ENEL-MED hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,260 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 245,1 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 215,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at