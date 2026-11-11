Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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11.11.2026 22:45:00
Centrus' Backlog Hit $5.4 Billion. Its Quarterly Revenue Was $55 Million. Here's How Those Numbers Fit Together.
Centrus Energy (NYSE: LEU) is a linchpin of the nuclear energy market. It's one of the few U.S. companies licensed to sell low-enriched uranium (LEU), the most common fuel for conventional nuclear reactors. It's also the only publicly traded U.S. producer of high-assay low-enriched uranium (HALEU) for next-gen nuclear reactors.
Centrus' contingent LEU and HALEU backlog swelled to $5.4 billion at the end of the third quarter of 2026, up from $3.0 billion in the second quarter. However, it only generated $55.5 million in revenue in the third quarter. In the first nine months of 2026, it generated $308.3 million in revenue, and it expects that figure to reach $450-$500 million for the full year. Let's see why there's such a huge gap between its backlog and reported revenue.
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