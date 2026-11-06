Centrus Energy A präsentierte Quartalsergebnisse

Centrus Energy A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 25,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at