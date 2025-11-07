Centrus Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centrus Energy A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,300 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 74,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at