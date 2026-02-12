|
12.02.2026 06:31:29
Centrus Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Centrus Energy A hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 3,20 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,56 Prozent zurück. Hier wurden 146,2 Millionen USD gegenüber 151,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
In Sachen EPS wurden 3,90 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centrus Energy A 4,47 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 448,70 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 442,00 Millionen USD in den Büchern standen.
