Centrus Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centrus Energy A hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Centrus Energy A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 76,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at