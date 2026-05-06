Centrus Energy a Aktie
WKN DE: A12CTC / ISIN: US15643U1043
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06.05.2026 05:53:08
Centrus Energy Corp. Q1 Income Retreats
(RTTNews) - Centrus Energy Corp. (LEU) announced a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $10.0 million, or $0.45 per share. This compares with $27.2 million, or $1.60 per share, last year.
Excluding items, Centrus Energy Corp. reported adjusted earnings of $23.5 million or $1.05 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.9% to $76.7 million from $73.1 million last year.
Centrus Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.0 Mln. vs. $27.2 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $1.60 last year. -Revenue: $76.7 Mln vs. $73.1 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 450 M To $ 500 M
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