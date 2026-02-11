Centrus Energy a Aktie

Centrus Energy a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12CTC / ISIN: US15643U1043

11.02.2026 17:48:54

Centrus Energy Shares Fall 19% On Weaker Q4 Earnings And Strategic Collaboration

(RTTNews) - Centrus Energy Corp. (LEU) shares dropped 18.90 percent, falling $50.05 to $214.94 on Wednesday possibly after the company reported lower fourth-quarter earnings and a slight decline in revenue compared with last year, yesterday.

Net income came in at $17.8 million, or $0.79 per share, down from $53.7 million, or $3.20 per share, a year earlier. Revenue decreased 3.6 percent to $146.2 million from $151.6 million.

The stock opened at $253.00, down from a previous close of $264.99, and has traded between $207.01 and $258.00 during the session on the New York Stock Exchange. The last reported bid was $211.40 for 4,000 shares, with the ask at $211.76 for 8,000 shares. Trading volume reached 1,747,912 shares, above the average volume of 1,093,381.

Centrus Energy shares have traded within a 52-week range of $49.40 to $464.25.

Centrus also announced that its subsidiary, American Centrifuge Operating, LLC, has entered into a strategic collaboration with Fluor as its engineering, procurement and construction contractor for the planned multi-billion-dollar expansion of its uranium enrichment capacity in Piketon, Ohio.

