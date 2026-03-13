Centrus Energy Shares Rise 4%

(RTTNews) - Centrus Energy Corp. (LEU) shares gained 3.73 percent to $222.95, rising $8.01 on Friday, in active trading despite no new company-specific announcements.

The stock is currently trading at $222.95 compared with its previous close of $214.94. Shares opened at $218.00 and traded between $218.00 and $227.37 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 176,586 shares, below the average volume of about 1.13 million shares.

The stock has traded in a 52-week range of $49.40 to $464.25.