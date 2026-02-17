Centum Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Centum Electronics hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 41,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -12,790 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,31 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at