Centum Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Centum Electronics hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,96 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,260 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Centum Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at