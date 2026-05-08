Centuri präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Centuri hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 723,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 550,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at