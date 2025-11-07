Centuri stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Centuri hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Centuri im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 850,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 720,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at