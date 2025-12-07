Centuri Holdings Aktie
Centuri Stock Up 18% This Year: What a New $17 Million Position Signals for Investors
California-based Tensile Capital Management initiated a new stake in Centuri Holdings (NYSE:CTRI), adding 812,088 shares valued at approximately $17.2 million, according to a November 14 SEC filing.Tensile Capital Management LP disclosed a new position in Centuri Holdings (NYSE:CTRI), acquiring 812,088 shares valued at $17.2 million, per a quarterly report filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 14.The new position represented about 2.2% of the fund's reportable U.S. equity AUM as of September 30.
Analysen zu Centuri Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
