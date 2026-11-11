Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
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11.11.2026 13:27:57
Centurion 9M revenue rises 35% to S$280.1 million on Westlite Mandai consolidation, new beds
Its portfolio is set to grow to about 108,263 beds by 2028Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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