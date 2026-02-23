Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
|
23.02.2026 14:44:35
Centurion Accommodation Reit posts DPU of S$0.01739 in first results since IPO
This is 6.7% higher than its forecast of S$0.0163; its revenue is also higher than forecastWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centurion Corporation Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Centurion Corporation Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centurion Corporation Ltd
|1,57
|-0,63%