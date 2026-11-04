Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
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04.11.2026 12:58:19
Centurion Accommodation Reit’s 9M net property income of S$117.7 million beats forecast by 4.8%
Gearing rises to 30.7%, but debt headroom remains at S$350.1 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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