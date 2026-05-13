Centurion Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Centurion Acquisition hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centurion Acquisition 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at