Centurion Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Centurion Acquisition hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at