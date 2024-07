Centurion CEO Kong Chee Min adds to interest at S$0.59 per share

INSTITUTIONS were net buyers of Singapore stocks over the five trading sessions till to Jul 11, with S$192 million of net institutional inflow, following the similar pace of S$188 million of net inflow for the preceding five sessions to Jul 4. In the first nine sessions of July, institutions reversed just over one-third of the net outflows booked in the first half of 2024. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times