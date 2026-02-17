|
CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,050 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 283,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -0,1 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen PLN ausgewiesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 712,90 Prozent auf 1,90 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -0,31 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
