CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,02 PLN gegenüber 0,010 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at