CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 348,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,9 Millionen PLN im Vergleich zu -0,4 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at