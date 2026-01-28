|
Centurion Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Centurion Minerals hat am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahr verkündet.
