Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
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05.08.2026 02:55:30
Centurion wins Kranji Close purpose-built dormitory site tender with S$343 million offer; trumps 9 other bidders
The gross plot ratio of 3.0 allows for a development with a capacity of 7,000 bedsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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