Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
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06.11.2026 12:05:36
Century Aluminum: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Century Aluminum (NASDAQ:CENX) announced net sales of nearly $1 billion following a return to full capacity across its primary smelters. The completion of major restart projects marks a pivot from heavy reinvestment to strong cash conversion. For long-term investors, reduced capital spending clears the runway for balance sheet strengthening and new domestic growth projects. Three things management said stand out.
Century Aluminum completed its major plant restarts and power equipment installations, lifting total shipments by 33% sequentially. With capital expenditures (CapEx, or money spent on physical assets) returning to lower baseline levels, cash conversion is set to increase.
The proposed Oklahoma plant would double total U.S. primary aluminum production and create 1,000 permanent jobs. Key hurdles are clearing quickly as management secures commercial energy contracts and aligns structured project financing prior to a final investment decision (FID, the binding commitment to fund construction).
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