Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.01.2026 11:39:22

Century Aluminum CEO Sells $7 Million Worth of Shares Amid Plans for a New Aluminum Plant

Jesse Gary, President and CEO of Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), sold 150,000 shares on Jan. 23, 2026, for approximately $7.2 million, according to an SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($48.19); post-transaction value based on Jan. 23, 2026 market close price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Century Aluminum Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Century Aluminum Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aluminum Corporation of China Ltd (A) 15,70 7,53% Aluminum Corporation of China Ltd (A)
Aluminum Corporation of China Ltd (H) 1,51 -7,61% Aluminum Corporation of China Ltd (H)
Century Aluminum Co. 38,06 -6,49% Century Aluminum Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:23 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:07 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen