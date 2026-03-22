Aluminum Corporation of China ADRs Aktie
WKN: 982495 / ISIN: US0222761092
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22.03.2026 01:21:07
Century Aluminum CEO Sells 150000 Shares as Aluminum Prices Soar
Jesse Gary, President and CEO of Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), reported the sale of 150,000 shares for a transaction value of ~$8.32 million on March 16, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($55.47); post-transaction value calculated using available share and transaction data. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Aluminum Corporation of China Ltd (A)
|11,53
|-2,54%
|Aluminum Corporation of China Ltd (H)
|1,20
|-3,06%
|Century Aluminum Co.
|42,08
|-0,82%
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