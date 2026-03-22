Aluminum Corporation of China ADRs Aktie

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WKN: 982495 / ISIN: US0222761092

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22.03.2026 01:21:07

Century Aluminum CEO Sells 150000 Shares as Aluminum Prices Soar

Jesse Gary, President and CEO of Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), reported the sale of 150,000 shares for a transaction value of ~$8.32 million on March 16, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($55.47); post-transaction value calculated using available share and transaction data. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aluminum Corporation of China Ltd (A) 11,53 -2,54% Aluminum Corporation of China Ltd (A)
Aluminum Corporation of China Ltd (H) 1,20 -3,06% Aluminum Corporation of China Ltd (H)
Century Aluminum Co. 42,08 -0,82% Century Aluminum Co.

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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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