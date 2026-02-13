Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|
13.02.2026 19:51:28
Century Aluminum Stock Surges 150% in One Year as $5 Million Buy Lifts Stake to $34 Million
On February 13, 2026, Impala Asset Management LLC disclosed a buy of 168,805 shares of Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), an estimated $5.27 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 13, 2026, Impala Asset Management LLC increased its stake in Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) by 168,805 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $5.27 million, calculated using the period’s average closing price. The fund’s quarter-end position in the company stood at 857,805 shares, with a total value of $33.61 million. The overall value of the position rose $13.38 million from the previous quarter, reflecting both additional shares and stock appreciation.Impala’s buy activity brought its post-trade stake in Century Aluminum Company to 21.17% of its 13F reportable assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
