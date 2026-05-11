Century Casinos legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Century Casinos hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 137,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 130,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at