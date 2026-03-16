Century Casinos präsentierte Quartalsergebnisse

Century Casinos ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Century Casinos die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Century Casinos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 138,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 137,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Century Casinos hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,040 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,51 Prozent auf 572,98 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Century Casinos 575,92 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at