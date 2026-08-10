Century Casinos: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Century Casinos lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,0 Millionen USD – ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Casinos 150,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at