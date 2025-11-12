Century Casinos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Century Casinos hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Century Casinos ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Century Casinos mit einem Umsatz von insgesamt 153,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at