Century Communities Aktie
ISIN: US1565041027
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23.11.2026 16:45:02
Century Communities: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Century Communities (NYSE:CCS) reduced its full-year 2026 home delivery forecast to between 9,350 and 9,650 homes. Higher mortgage interest rates slowed homebuyer conversions and pressured gross profit margins across its regional markets.
Three things management said stand out.
Acquiring HistoryMaker Homes, a Texas homebuilder focused on entry-level and move-up properties, adds 29 active communities and deepens presence in the largest homebuilding market in the country.
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