Century Communities Aktie
WKN DE: A114W9 / ISIN: US1565043007
|
29.01.2026 04:56:49
Century Communities, Inc. Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - Century Communities, Inc. (CCS) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $35.96 million, or $1.21 per share. This compares with $102.74 million, or $3.20 per share, last year.
Excluding items, Century Communities, Inc. reported adjusted earnings of $47.10 million or $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.1% to $1.233 billion from $1.273 billion last year.
Century Communities, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.96 Mln. vs. $102.74 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $3.20 last year. -Revenue: $1.233 Bln vs. $1.273 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
