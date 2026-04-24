Century Communities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Century Communities gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,32 Prozent auf 789,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 890,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at