Century Communities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Century Communities lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Century Communities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 864,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at