09.02.2026 06:31:29
Century Enka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Century Enka äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,40 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 4,12 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Enka 4,93 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
