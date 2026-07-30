Century Enka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Century Enka hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,24 INR. Im Vorjahresviertel hatte Century Enka 7,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,54 Milliarden INR – ein Plus von 38,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Enka 4,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at