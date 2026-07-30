|
30.07.2026 06:31:29
Century Enka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Century Enka hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,24 INR. Im Vorjahresviertel hatte Century Enka 7,04 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,54 Milliarden INR – ein Plus von 38,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Enka 4,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.