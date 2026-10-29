Century Enka präsentierte Quartalsergebnisse

Century Enka hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,46 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,58 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at