17.11.2025 06:31:29
Century Extrusions gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Century Extrusions hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Century Extrusions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Milliarden INR im Vergleich zu 1,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
