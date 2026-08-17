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17.08.2026 06:31:29
Century Extrusions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Century Extrusions hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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