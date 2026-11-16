Century Extrusions präsentierte Quartalsergebnisse

Century Extrusions präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Century Extrusions 0,320 INR je Aktie verdient.

Century Extrusions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,70 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at