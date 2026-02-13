Century Extrusions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Century Extrusions hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,36 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Century Extrusions 0,310 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent auf 1,23 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at