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27.05.2026 06:31:29
Century Extrusions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Century Extrusions hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,37 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,24 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,79 Milliarden INR gegenüber 4,31 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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