Century Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Century Financial präsentierte in der am 07.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at