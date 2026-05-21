Century Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Century Financial hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,38 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at