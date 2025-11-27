Century Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Century Financial äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Century Financial hat ein EPS von 1,54 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,54 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,7 Millionen USD – ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Financial 7,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at