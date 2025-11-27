|
27.11.2025 06:31:28
Century Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Century Financial äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Century Financial hat ein EPS von 1,54 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,54 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,7 Millionen USD – ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Financial 7,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.