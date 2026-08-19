Century Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Century Financial lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,31 USD. Im letzten Jahr hatte Century Financial einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Century Financial einen Umsatz von 7,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at